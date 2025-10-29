Giulia De Lellis torna sui social dopo il parto | Ho avuto la febbre a 39 ma sono viva

Tpi.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giulia De Lellis torna sui social dopo il parto e spiega il perché del suo silenzio: l’influencer, infatti, non aveva più dato sue notizie dopo la nascita di Priscilla, la sua primogenita. Dopo settimane di silenzio, Giulia De Lellis è tornata sui social, in una serie di stories pubblicate sul suo profilo Instagram, raccontato il suo difficile post-parto. “Ho avuto una febbre da mastite, un’infiammazione al seno per chi allatta. Non è affatto un argomento piacevole – ha rivelato l’influencer – Ce l’ho fatta, ho superato il parto, febbre a 39 per una settimana nelle prime settimane di vita della mia bimba. 🔗 Leggi su Tpi.it

