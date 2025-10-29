Giulia De Lellis torna sui social dopo il parto | Ho avuto la febbre a 39 ma sono viva
Giulia De Lellis torna sui social dopo il parto e spiega il perché del suo silenzio: l’influencer, infatti, non aveva più dato sue notizie dopo la nascita di Priscilla, la sua primogenita. Dopo settimane di silenzio, Giulia De Lellis è tornata sui social, in una serie di stories pubblicate sul suo profilo Instagram, raccontato il suo difficile post-parto. “Ho avuto una febbre da mastite, un’infiammazione al seno per chi allatta. Non è affatto un argomento piacevole – ha rivelato l’influencer – Ce l’ho fatta, ho superato il parto, febbre a 39 per una settimana nelle prime settimane di vita della mia bimba. 🔗 Leggi su Tpi.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Giulia De Lellis ha rotto il silenzio social dopo circa una settimana. “Sono appena resuscitata dopo una febbre da mastite” Vai su Facebook
Giulia De Lellis e Tony Effe, la prima passeggiata con Priscilla #giuliadelellis #tonyeffe #22ottobre https://tgcom24.mediaset.it/people/giulia-de-lellis-tony-effe-prima-passeggiata-priscilla_104926041-202502k.shtml… - X Vai su X
Giulia De Lellis torna sui social dopo la nascita di Priscilla: “Tutto intenso e bellissimo, una magia…” - Giulia De Lellis torna sui social dopo la nascita della sua bimba: “Sono in una bolla d’amore” Dopo alcune settimane ... Segnala tuttosulgossip.it
Giulia De Lellis dopo il parto: “Ho avuto un’infiammazione”, a chi assomiglia la figlia con Tony Effe - Giulia De Lellis torna dopo il parto e racconta la mastite e i primi giorni con Priscilla, la figlia avuta con Tony Effe: a chi assomiglia. Da donnaglamour.it
Giulia De Lellis, le prime parole su Priscilla: “E’ uguale a..” - Giulia De Lellis torna sui social dopo il parto e racconta le prime settimane da mamma, rivelando che Priscilla è identica a. Secondo blogtivvu.com