Giulia De Lellis sui social dopo la nascita di Priscilla | Ho partorito la gemella del mio fidanzato

Fanpage.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giulia De Lellis è tornata sui social dopo la nascita della piccola Priscilla e ha raccontato dell'incredibile esperienza della maternità, rivelando anche a chi somiglia la bimba. 🔗 Leggi su Fanpage.it

