Giulia De Lellis sui social dopo la nascita di Priscilla | Ho partorito la gemella del mio fidanzato

Giulia De Lellis è tornata sui social dopo la nascita della piccola Priscilla e ha raccontato dell'incredibile esperienza della maternità, rivelando anche a chi somiglia la bimba. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Giulia De Lellis ha rotto il silenzio social dopo circa una settimana. “Sono appena resuscitata dopo una febbre da mastite” - facebook.com Vai su Facebook

Giulia De Lellis e Tony Effe, la prima passeggiata con Priscilla #giuliadelellis #tonyeffe #22ottobre https://tgcom24.mediaset.it/people/giulia-de-lellis-tony-effe-prima-passeggiata-priscilla_104926041-202502k.shtml… - X Vai su X

“Sono viva, ce l’ho fatta. Ho avuto la febbre da mastite a 39 per una settimana dopo il parto”: Giulia De Lellis rompe il silenzio sui social - L'influencer rompe il silenzio dopo la nascita della figlia Priscilla: "Sono nella mia bolla d'amore, è tutto molto intenso" ... Da ilfattoquotidiano.it

Giulia De Lellis rompe il silenzio social dopo il parto: “Febbre a 39 per un’infiammazione, sono viva” - Dopo la nascita di Priscilla si era allontanata da Instagram e nelle ultime ore ha svelato il motivo: “Sono appena resuscitata ... Riporta fanpage.it

Giulia De Lellis torna sui social dopo la nascita di Priscilla: “Tutto intenso e bellissimo, una magia…” - Dopo alcune settimane di silenzio, Giulia De Lellis è finalmente tornata sui social per raccontare ai suoi milioni di follower le emozioni uniche dei suoi primi giorni da mamma. Secondo tuttosulgossip.it