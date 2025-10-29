Giulia De Lellis problemi di salute dopo il parto | Ho partorito la gemella del mio fidanzato

Dopo alcune settimane di silenzio, Giulia De Lellis è tornata a farsi sentire sui social, raccontando con sincerità e ironia i suoi primi giorni da neomamma. L’influencer romana, che a inizio ottobre ha dato alla luce la piccola Priscilla, nata dall’amore con il rapper Tony Effe, si è mostrata serena ma provata: “Eccoci, sono appena resuscitata”, ha detto sorridendo ai suoi follower. Giulia De Lellis e l’allattamento: “Ho avuto la mastite”. Giulia De Lellis ha rivelato di essere rimasta lontana dai riflettori dopo il parto a causa di una mastite, un’infiammazione tipica dell’allattamento che le ha causato febbre alta e spossatezza. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Giulia De Lellis, problemi di salute dopo il parto: “Ho partorito la gemella del mio fidanzato”

