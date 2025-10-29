Giulia De Lellis dopo il parto | Sono resuscitata da una mastite con febbre a 39 Priscilla è la gemella del mio fidanzato - VIDEO

De Lellis su Instagram: "Io sono nella mia baby bubble totale, è una magia, me la sto godendo per bene. Tutti mi dicono che questo periodo sfugge velocemente, voglio godermi tutto il più possibile. Sono catapultata in questa bolla d'amore" Giulia De Lellis è tornata sui social dopo il parto p. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Giulia De Lellis dopo il parto: "Sono resuscitata da una mastite con febbre a 39, Priscilla è la gemella del mio fidanzato" - VIDEO

Leggi anche questi approfondimenti

Giulia De Lellis ha rotto il silenzio social dopo circa una settimana. “Sono appena resuscitata dopo una febbre da mastite” Vai su Facebook

Giulia De Lellis e Tony Effe, la prima passeggiata con Priscilla #giuliadelellis #tonyeffe #22ottobre https://tgcom24.mediaset.it/people/giulia-de-lellis-tony-effe-prima-passeggiata-priscilla_104926041-202502k.shtml… - X Vai su X

Giulia De Lellis rompe il silenzio social dopo il parto: “Febbre a 39 per un’infiammazione, sono viva” - Dopo la nascita di Priscilla si era allontanata da Instagram e nelle ultime ore ha svelato il motivo: “Sono appena resuscitata ... Da fanpage.it

Giulia De Lellis sui social dopo la nascita di Priscilla: “Ho partorito la gemella del mio fidanzato” - Giulia De Lellis è tornata sui social dopo la nascita della piccola Priscilla e ha raccontato dell'incredibile esperienza della maternità, rivelando ... Riporta fanpage.it

Giulia De Lellis parla per la prima volta dopo il parto: "Febbre a 39, ora sono nella baby bubble" - E poi l'ex gieffina ha spiegato: “Ce l’ho fatta, ho superato il parto, febbre a 39 per una settimana nelle prime settimane di vita della mia bimba. Lo riporta today.it