Giulia De Lellis dopo il parto | Febbre a 39 per una settimana

Gazzetta.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'influencer è riapparsa sui social dopo una lunga assenza. "Sono viva", scherza. "Ho avuto una mastite". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

giulia de lellis dopo il parto febbre a 39 per una settimana

© Gazzetta.it - Giulia De Lellis dopo il parto: "Febbre a 39 per una settimana"

