Giuda l’oro del tradimento di Aldo Tei al Teatro di Documenti

Romatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre prospettive diverse, un’unica narrazione che intreccia umanità, spiritualità e ricerca di senso, invitando lo spettatore a guardare oltre i pregiudizi e le apparenze.In scena al Teatro di Documenti dal 29 ottobre al 2 novembre “Giuda. L’oro del Tradimento” di Aldo Tei, regia di Alessandro. 🔗 Leggi su Romatoday.it

