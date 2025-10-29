Giovanni Minoli difende Barbara d’Urso | Ha subito il riequilibrio del potere

Il caso legato a Barbara d’Urso continua a far discutere e, secondo molti, è ormai diventato un vero e proprio affare di Stato. A intervenire è Giovanni Minoli, tra i volti più autorevoli, innovativi e influenti della televisione italiana. Minoli, 80 anni portati con eleganza, è sposato con Matilde Bernabei, presidente di Lux Vide, storica casa di produzione di fiction di successo, e figlia del celebre Ettore Bernabei, uno dei più importanti direttori generali della Rai. Minoli tra Rai, fiction e memoria televisiva. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Minoli ha parlato del suo legame con la Rai e della sua carriera, ricca di incontri e format che hanno segnato la storia della TV. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

