Giovanni Minoli difende Barbara d’Urso | Ha subito il riequilibrio del potere

Tivvusia.com | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il caso legato a Barbara d’Urso continua a far discutere e, secondo molti, è ormai diventato un vero e proprio affare di Stato. A intervenire è Giovanni Minoli, tra i volti più autorevoli, innovativi e influenti della televisione italiana. Minoli, 80 anni portati con eleganza, è sposato con Matilde Bernabei, presidente di Lux Vide, storica casa di produzione di fiction di successo, e figlia del celebre Ettore Bernabei, uno dei più importanti direttori generali della Rai. Minoli tra Rai, fiction e memoria televisiva. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Minoli ha parlato del suo legame con la Rai e della sua carriera, ricca di incontri e format che hanno segnato la storia della TV. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

giovanni minoli difende barbara d8217urso ha subito il riequilibrio del potere

© Tivvusia.com - Giovanni Minoli difende Barbara d’Urso: “Ha subito il riequilibrio del potere”

Scopri altri approfondimenti

giovanni minoli difende barbaraGiovanni Minoli: «Mio fratello morì a 6 anni di tumore. La causa alla Rai per La storia siamo noi? I diritti valgono 30 milioni, l'eredità di mia figlia» - Come gli piaceva tantissimo intervistare faccia a faccia i numeri uno al mondo della ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Giovanni Minoli Difende Barbara