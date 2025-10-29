Giovanni Allevi | un incontro sospeso tra emozione e riflessione

Il Maestro Giovanni Allevi torna a calcare i palcoscenici d’Europa con il suo compagno più fedele: il pianoforte, con un tour che porta il suo nome, trasformando ogni concerto in un incontro sospeso tra emozione e riflessione. La sua musica, delicatamente tesa tra classico e contemporaneo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Approfondisci con queste news

Grazie M° Giovanni Allevi per aver dedicato a Giulio Tampalini e all’Orchestra Busoni il suo bellissimo concerto "Joie de vivre”. Sarà per noi una gioia e un onore eseguirlo in prima mondiale e in sua presenza domenica 2 novembre a Trieste in Sala Luttazzi! Vai su Facebook

Festa del Cinema di #Roma, Giovanni #Allevi: "Mia sorella Stella, il gigante della mia vita" - X Vai su X

Giovanni Allevi: "Mi danno due anni di vita. Ma io arriverò a 95" - Il compositore marchigiano Giovanni Allevi sta affrontando la malattia che tre anni fa ha cambiato la sua vita: i medici hanno, infatti, diagnosticato al 56enne un mieloma multiplo, un tumore del ... Lo riporta gazzetta.it

Giovanni Allevi: “Il sorriso mi ha aiutato a restare vivo” - (Adnkronos) – "Appena ricevuta la diagnosi di mieloma, dopo un momento di disperazione, non mi sono chiesto ‘cosa sarà di me’, mi sono chiesto: ma quali note corrispondono alle sette lettere della par ... Da msn.com

Giovanni Allevi: “Mi danno due anni di vita, ma io arriverò a 95” - A Giovanni Allevi è stato diagnosticato un mieloma tre anni fa e da allora condivide con i fan il percorso per combattere la malattia. Secondo tgcom24.mediaset.it