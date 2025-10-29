Giovani con la droga al parco un minorenne sferra un pugno ad un carabiniere

Ferraratoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prova a fuggire dai carabinieri, poi li spintona e gli sferra un pugno. Protagonista della vicenda un ragazzo di 17 anni, finito in manette con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio risale a venerdì 24, al parco Pareschi di Ferrara. Lì, un cittadino ha segnalato ai militari. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

