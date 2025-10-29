Giovane dottoressa aggredita a Cittanova Veneziano | Adesso basta
Ancora un episodio di violenza ai danni di un medico in servizio scuote la provincia di Reggio Calabria. Una giovane dottoressa in turno presso la sede di continuità assistenziale di Cittanova è stata vittima di un’aggressione mentre svolgeva la propria attività professionale. Il gesto, avvenuto. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La giovane dottoressa si laurea a Firenze in Scienze della Formazione Primaria con 109/110, portando con sé valori di impegno, ten ... - facebook.com Vai su Facebook
Dottoressa aggredita a Cittanova, Veneziano: «Adesso basta, servono protocolli operativi chiari» - Il presidente dell'Ordine reggino: «È indispensabile garantire condizioni di sicurezza in tutti i presidi sanitari, affinché chi cura possa farlo senza paura» ... Secondo corrieredellacalabria.it
Cittanova, la giovane dottoressa aggredita lascia l’incarico: “È una vergogna lavorare con la paura” - Arianna Rosaniti racconta la violenza subita e denuncia le gravi carenze di sicurezza nelle strutture sanitarie calabresi ... Segnala reggiotv.it
Violenza ai danni del personale sanitario in Calabria: aggredita giovane dottoressa di Guardia Medica - Ferma condanna da parte della Federazione dei Medici di Medicina Generale: “La sicurezza deve essere un diritto, non un privilegio” ... Come scrive zoom24.it