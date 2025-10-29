Giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne contributi alle iniziative delle associazioni
Ogni anno, il 25 novembre, si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dalle Nazioni Unite nel 1999. In occasione di questa ricorrenza, l’amministrazione comunale di Cesena promuove una serie di iniziative volte a sensibilizzare la. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In occasione della "Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne" CORSO BASE ANTIAGGRESSIONE FEMMINILE un percorso di 5 incontri con Gessica Garavaldi Inizio: lunedì 10 novembre Sala Multisport, Praticello di Gattatico I Vai su Facebook
In questa Giornata Internazionale per l'Eliminazione della #Povertà, il SG #ONU richiama l’impegno a onorare la promessa degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile di eliminare la povertà in tutte le sue forme, ovunque. #EndPoverty Leggi quihttps://unric.org/it/g - X Vai su X
Violenza contro le donne, incontro con esperti e studenti - E' questo il tema della giornata di studi organizzata per martedì 28 ottobre, a Palazzo San ... ilmattino.it scrive
Il Brunello contro la violenza sulle donne: piastrella 2025 firmata da Una Nessuna Centomila - Il Consorzio di Montalcino affida all’attrice Paola Minaccioni la storica formella che dal 1992 celebra le vendemmie. Scrive repubblica.it
Montecchio Maggiore: 25 novembre, giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne - La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne cade ogni anno il 25 novembre, ma la volontà ... vicenzareport.it scrive