Giornata mondiale dell' ictus | perché lo stile di vita è fondamentale

Il 29 ottobre si celebra la Giornata mondiale dell'ictus ( World Stroke Day ) per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di riconoscere prontamente i sintomi di questa patologia cerebrovascolare responsabile di 7,25 milioni di decessi l'anno a livello globale. L'accesso tempestivo a un trattamento specializzato è di fondamentale importanza al fine di evitare gravi conseguenze. Non a caso il colpo apoplettico è la quarta causa di disabilità in tutto il mondo. L'ictus. L'ictus è una grave condizione che si verifica quando l'afflusso di sangue al cervello si riduce o si interrompe completamente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Giornata mondiale dell'ictus: perché lo stile di vita è fondamentale

