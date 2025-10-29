Giornata Internazionale di Internet | quando la connessione isola I sette nuovi vocaboli della solitudine

Internet doveva liberarci. Doveva essere la grande rete della conoscenza, il filo invisibile che unisce il mondo. Invece, a oltre mezzo secolo dal primo messaggio scambiato tra due computer, il suo linguaggio tradisce una verità più inquieta: la connessione può diventare gabbia, la condivisione isolamento. Lo dimostrano i termini raccolti da Babbel per l’ International Internet Day, un piccolo dizionario del disagio contemporaneo, nato per raccontare il lato oscuro della vita digitale. Come spiega Gianluca Pedrotti, Principal Learning Content Creator di Babbel, «la lingua si adatta ai mutamenti tecnologici e sociali: nasce per dare un nome a ciò che ancora non riusciamo a spiegare». 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Giornata Internazionale di Internet: quando la connessione isola. I sette nuovi vocaboli della solitudine

Approfondisci con queste news

