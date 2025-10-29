Giorgia un nuovo album ed un nuovo tour | cosa accadrà dal 7 novembre
Dopo un anno incredibile ricco di successi e riconoscimenti e un debutto in radio da record con il singolo “GOLPE”, il 7 novembre arriverà “G”. Il nuovo attesissimo album di inediti di GIORGIA. “G”, che arriva a quasi tre anni di distanza dall’ultimo disco dell’artista, uscirà in versione CD e LP nero, oltre alle versioni in edizione limitata autografata LP trasparente, LP verde acqua e CD in esclusiva su Amazon (https:Giorgia.Ink.to-G-). L’album è stato anticipato dal singolo “GOLPE”, una ballata pop d’autore intensa e potente che unisce le penne di autori come Edoardo D’Erme, Davide Petrella, Dario Faini e Gaetano Scognamiglio, oltre alla stessa Giorgia, con la produzione di Dardust. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Altre letture consigliate
Eros Ramazzotti ha svelato la tracklist e i duetti del nuovo album Una Storia Importante, in uscita il 21 novembre. Tra collaborazioni italiane e internazionali spiccano Elisa, Jovanotti, Giorgia, Ultimo, Bocelli e due nomi sorprendenti. Ma un featuring resta ancor Vai su Facebook
"Buio" di @IRAMAPLUME e @giorgia raggiunge un nuovo peak nella classifica giornaliera di Spotify: #59 (+18) con 82.887 stream validi. @spotifyitaly - X Vai su X
Giorgia: ecco la tracklist di “G”, il suo nuovo album di inediti - Dopo l’uscita del singolo "Golpe", Giorgia ha annunciato la tracklist del suo nuovo album in studio, intitolato “G ”. Segnala rockol.it
Giorgia annuncia la tracklist del nuovo album “G”: chi è il featuring misterioso? - Ma la dodicesima traccia è un mistero: chi si nasconde dietro il featuring segreto? Da rds.it
Giorgia: la tracklist del nuovo album “G” con un duetto misterioso - Nel disco, ci saranno 12 canzoni: manca solo un titolo e il nome di quello che dovrebbe essere l’unico ospite del progetto ... Secondo radioitalia.it