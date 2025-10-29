Giorgia un nuovo album ed un nuovo tour | cosa accadrà dal 7 novembre

361magazine.com | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo un anno incredibile ricco di successi e riconoscimenti e un debutto in radio da record con il singolo “GOLPE”, il 7 novembre arriverà “G”. Il nuovo attesissimo album di inediti di GIORGIA. “G”, che arriva a quasi tre anni di distanza dall’ultimo disco dell’artista, uscirà in versione CD e LP nero, oltre alle versioni in edizione limitata autografata LP trasparente, LP verde acqua e CD in esclusiva su Amazon (https:Giorgia.Ink.to-G-). L’album è stato anticipato dal singolo “GOLPE”, una ballata pop d’autore intensa e potente che unisce le penne di autori come Edoardo D’Erme, Davide Petrella, Dario Faini e Gaetano Scognamiglio, oltre alla stessa Giorgia, con la produzione di Dardust. 🔗 Leggi su 361magazine.com

giorgia un nuovo album ed un nuovo tour cosa accadr224 dal 7 novembre

© 361magazine.com - Giorgia, un nuovo album ed un nuovo tour: cosa accadrà dal 7 novembre

Altre letture consigliate

giorgia nuovo album nuovoGiorgia: ecco la tracklist di “G”, il suo nuovo album di inediti - Dopo l’uscita del singolo "Golpe", Giorgia ha annunciato la tracklist del suo nuovo album in studio, intitolato “G ”. Segnala rockol.it

giorgia nuovo album nuovoGiorgia annuncia la tracklist del nuovo album “G”: chi è il featuring misterioso? - Ma la dodicesima traccia è un mistero: chi si nasconde dietro il featuring segreto? Da rds.it

giorgia nuovo album nuovoGiorgia: la tracklist del nuovo album “G” con un duetto misterioso - Nel disco, ci saranno 12 canzoni: manca solo un titolo e il nome di quello che dovrebbe essere l’unico ospite del progetto ... Secondo radioitalia.it

Cerca Video su questo argomento: Giorgia Nuovo Album Nuovo