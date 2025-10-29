Dopo un anno incredibile ricco di successi e riconoscimenti e un debutto in radio da record con il singolo “GOLPE”, il 7 novembre arriverà “G”. Il nuovo attesissimo album di inediti di GIORGIA. “G”, che arriva a quasi tre anni di distanza dall’ultimo disco dell’artista, uscirà in versione CD e LP nero, oltre alle versioni in edizione limitata autografata LP trasparente, LP verde acqua e CD in esclusiva su Amazon (https:Giorgia.Ink.to-G-). L’album è stato anticipato dal singolo “GOLPE”, una ballata pop d’autore intensa e potente che unisce le penne di autori come Edoardo D’Erme, Davide Petrella, Dario Faini e Gaetano Scognamiglio, oltre alla stessa Giorgia, con la produzione di Dardust. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Giorgia, un nuovo album ed un nuovo tour: cosa accadrà dal 7 novembre