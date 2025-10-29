Giorgetti | fake news tagli sulle opere

19.20 "Siamo venuti al Mit e abbiamo chiarito anche con Salvini rispetto a questa fake news dei presunti tagli alle infrastrutture. Abbiamo chiarito che si tratta di rimodulazioni temporali, non c'è nessun taglio". Così il ministro dell'Economia Giorgetti dopo la cabina di regia della Lega sulla Manovra. A chi gli chiede se i soldi per le metropolitane quindi sono garantiti, conferma: "Sì ma non solo, c'è un'ampia letteratura che avete contribuito ad alimentare in questi giorni,fa parte di normale dialettica tra Mef e ministeri". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

