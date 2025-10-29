Giordana Angi | il grande ritorno nei teatri con il Piano Piano Tour

L’attesa è finita: dopo essere stata per tre anni lontana dai palchi, Giordana Angi torna con il “Piano Piano tour”. Un tour, in alcuni dei più importanti teatri italiani, che arriva dopo le esperienze internazionali come opening act di Sting e Pascal Obispo e che racconta la sua parte più. 🔗 Leggi su Latinatoday.it