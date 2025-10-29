Giordana Angi | il grande ritorno nei teatri con il Piano Piano Tour
L’attesa è finita: dopo essere stata per tre anni lontana dai palchi, Giordana Angi torna con il “Piano Piano tour”. Un tour, in alcuni dei più importanti teatri italiani, che arriva dopo le esperienze internazionali come opening act di Sting e Pascal Obispo e che racconta la sua parte più. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
"#giordanaangi" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
GIORDANA ANGI - PIANO PIANO LIVE 2026 30-03-2026 MILANO - Teatro Manzoni BIGLIETTI ANCORA DISPONIBILI QUA: https://www.ticketone.it/artist/giordana-angi/ Vai su Facebook
Giordana Angi torna con “Dammi un bacio”, il nuovo singolo che racconta la verità dei sentimenti. La confessione su Domanipress: “Sono cambiata in tutto ma i valori sono ... - francese dalla scrittura intensa e autentica, annuncia l’uscita del nuovo singolo “Dammi un bacio”, ... Secondo domanipress.it