nella primavera 2026, il calendario e i biglietti. Dopo tre anni lontana dai palchi italiani, Giordana Angi annuncia il suo ritorno con il Piano Piano Tour, che arriva dopo le esperienze internazionali come opening act di Sting e Pascal Obispo. Un tour che racconta la parte più autentica di Giordana e segna una nuova, importante tappa nella carriera della cantautrice italo-francese capace di intrecciare cantautorato, pop e sensibilità poetica in uno stile sempre più personale e riconoscibile. Il Piano Piano Tour sarà un percorso intimo e potente allo stesso tempo, un racconto che metterà in luce le diverse anime di Giordana: dal pop d’autore al rock, passando per momenti più acustici e di introspezione. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Giordana Angi annuncia il singolo Dammi un bacio e il tour nei teatri