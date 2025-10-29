Giordana Angi annuncia il singolo Dammi un bacio e il tour nei teatri
nella primavera 2026, il calendario e i biglietti. Dopo tre anni lontana dai palchi italiani, Giordana Angi annuncia il suo ritorno con il Piano Piano Tour, che arriva dopo le esperienze internazionali come opening act di Sting e Pascal Obispo. Un tour che racconta la parte più autentica di Giordana e segna una nuova, importante tappa nella carriera della cantautrice italo-francese capace di intrecciare cantautorato, pop e sensibilità poetica in uno stile sempre più personale e riconoscibile. Il Piano Piano Tour sarà un percorso intimo e potente allo stesso tempo, un racconto che metterà in luce le diverse anime di Giordana: dal pop d’autore al rock, passando per momenti più acustici e di introspezione. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
GIORDANA ANGI - PIANO PIANO LIVE 2026 30-03-2026 MILANO - Teatro Manzoni BIGLIETTI ANCORA DISPONIBILI QUA: https://www.ticketone.it/artist/giordana-angi/ Vai su Facebook