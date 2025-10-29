Gimenez Milan ancora un flop per il messicano contro l’Atalanta Allegri pensa ad una rivoluzione in attacco | possibile una coppia inedita
Gimenez Milan: la crisi del bomber messicano preoccupa il club rossonero. L’attaccante continua a faticare molto con i meneghini La situazione di Santiago Gimenez è diventata un vero caso in casa Milan. Quella che inizialmente sembrava una semplice flessione realizzativa si è ormai trasformata in una crisi profonda che sta spingendo lo staff tecnico a . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Scopri altri approfondimenti
Probabile formazione Milan: Gimenez accanto a Leao, si rivede Tomori - X Vai su X
Milan, Allegri a sorpresa: Gimenez favorito su Nkunku. Probabile un’altra chance con l’Atalanta. E voi chi schierereste titolare? ? Santiago Gimenez è favorito per giocare dall’inizio anche a Bergamo contro l’Atalanta. Il Milan per domani sera è praticame - facebook.com Vai su Facebook
La fiducia non basta: senza gol, questo Gimenez non può essere il 9 di un Milan da titolo - Niente da fare, nemmeno a Bergamo è arrivato il primo gol in questa edizione della Serie A per Santiago Gimenez, in teoria il centravanti designato. Riporta tuttomercatoweb.com
Milan, sei mesi di digiuno in serie A per Gimenez: il lungo momento no del messicano - Milan, Allegri conferma la fiducia a Gimenez: l'ultimo gol del messicano in serie A risale a maggio ... Lo riporta msn.com
Le pagelle di Milan-Pisa 2-2: conferma Leão, flop Gimenez, sprint Cuadrado - Leão il migliore del Milan, Cuadrado il peggiore. Segnala eurosport.it