Gimenez è il peggior centravanti in Europa? Il confronto con gli altri titolari senza gol
Nelle prime cinque in classifica dei cinque maggiori campionati europei, il messicano è l'attaccante centrale col maggior numero di minuti giocati e di occasioni avute e non sfruttate. Allegri intanto lo difende: ecco perché. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondisci con queste news
Sbaglio o: - Peggior primo tempo fino della stagione. - Peggior partita di Leao. - Gimenez sta incominciando a stancare. - Non possiamo tener una palla nella meta campo avversario. - A gennaio asssssolutamente bisogna prendere un 9. - X Vai su X
Zero gol in Serie A in due. Gimenez e Nkunku stanno lasciando a piedi l’attacco del Milan. Vai su Facebook
I primi sorrisi dei centravanti del Milan: col Lecce apre Gimenez e soffia Nkunku - Serata di festa per il Milan, che strappa l'accesso agli ottavi di Coppa Italia strapazzando il Lecce in una notte senza storia, una partita al termine della quale i salentini possono dirsi persino ... Lo riporta tuttomercatoweb.com