Gigi D’Alessio svolta importante in tv | il nuovo ruolo nel programma Mediaset

Secondo le ultime indiscrezioni, Gigi D’Alessio sarebbe pronto ad approdare nel programma Mediaset, che la prossima primavera tornerà in prima serata su Canale 5. Una voce che da settimane circolava tra gli appassionati del programma e che ora, secondo quanto riportato dal giornalista Lorenzo Pugnaloni, sembrerebbe trovare conferma: il cantautore napoletano sarebbe infatti il primo nome certo della giuria. La venticinquesima edizione della trasmissione è partita da circa un mese, e gli allievi della scuola più famosa d’Italia stanno cominciando a entrare nel vivo della competizione. In queste prime settimane non sono mancate le emozioni, i colpi di scena e persino alcune eliminazioni che hanno già lasciato il segno nel pubblico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it