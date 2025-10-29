Gigi D’Alessio duetta con Jovanotti nel singolo Diamanti e oro

Diamanti e oro è il nuovo sorprendente singolo di Gigi D’Alessio con la partecipazione di Khaled, icona mondiale della musica raï, e l’energia travolgente di Jovanotti. Esce venerdì 31 ottobre su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica Diamanti e oro (GGD Edizioni SrlSony Music), il nuovo sorprendente singolo di Gigi D’Alessio con la partecipazione straordinaria di Khaled, icona mondiale della musica raï, e l’energia travolgente di Jovanotti, pioniere del crossover italiano. Il brano è un viaggio sonoro che attraversa Napoli, il Maghreb e l’Italia contemporanea, mixando napoletano, arabo, spagnolo e italiano in un racconto che, a partire da una storia d’amore, lascia spazio ad una riflessione sul nostro tempo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

