Gigi D’Alessio duetta con Jovanotti nel singolo Diamanti e oro
Diamanti e oro è il nuovo sorprendente singolo di Gigi D’Alessio con la partecipazione di Khaled, icona mondiale della musica raï, e l’energia travolgente di Jovanotti. Esce venerdì 31 ottobre su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica Diamanti e oro (GGD Edizioni SrlSony Music), il nuovo sorprendente singolo di Gigi D’Alessio con la partecipazione straordinaria di Khaled, icona mondiale della musica raï, e l’energia travolgente di Jovanotti, pioniere del crossover italiano. Il brano è un viaggio sonoro che attraversa Napoli, il Maghreb e l’Italia contemporanea, mixando napoletano, arabo, spagnolo e italiano in un racconto che, a partire da una storia d’amore, lascia spazio ad una riflessione sul nostro tempo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Prenota oggi stesso il concerto di Gigi D’Alessio al Pala Rescifina di Messina per il 24 aprile 2026 – Ore 21.00. Quota: da 51,50€ + bus. ? Visita il nostro sito e acquista subito ONLINE il tuo posto bus, scopri tutti i dettagli al seguente link: https://www.patti Vai su Facebook