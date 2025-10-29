Gianluca Amore torna con Pray | il nuovo singolo dal 31 ottobre 2025

Dal 31 ottobre 2025 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Pray”, il nuovo singolo di Gianluca Amore, un brano che racconta un momento di profonda difficoltà, in cui il protagonista si sente smarrito e senza punti di riferimento. “Pray”, Un brano intenso tra oscurità e rinascita. Dal 31 ottobre 2025 è disponibile su tutte le piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Pray”, il nuovo singolo di Gianluca Amore. Un brano potente e carico di emozione, che racconta un momento di profonda difficoltà in cui il protagonista si sente smarrito, privo di punti di riferimento, perso fisicamente ed emotivamente. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

