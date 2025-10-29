Giamaica Melissa fa paura

Tv2000.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Papa ha assicurato vicinanza alle popolazioni di Giamaica e Cuba colpite dall’uragano Melissa, che sta provocando morti, ingenti danni e migliaia di sfollati. L’uragano si sta abbattendo sulla parte orientale dell’isola caraibica. Servizio di Alessandra Camarca TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

