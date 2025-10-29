Giamaica Melissa fa paura
Il Papa ha assicurato vicinanza alle popolazioni di Giamaica e Cuba colpite dall’uragano Melissa, che sta provocando morti, ingenti danni e migliaia di sfollati. L’uragano si sta abbattendo sulla parte orientale dell’isola caraibica. Servizio di Alessandra Camarca TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
L'uragano Melissa, categoria 5, ha toccato terra sulla Giamaica Occidentale. Raffiche di vento fino a 270 km/h, onde di tempesta fino a 4 metri con l'isola che è già senza corrente. Ci saranno danni notevoli. Allerta per le prossime ore anche su Haiti, Repubblic - X Vai su X
L'uragano Melissa declassato a classe 3. Ma fa ancora paura - A rischio un milione e mezzo di giamaicani, si tratta della tempesta "più potente mai registrata sull'isola". Si legge su rainews.it
Uragano Melissa, la paura dei turisti bloccati in Giamaica: hotel sigillati e scorte di cibo. A Cuba venti a 190 km/h - L'uragano Melissa, la tempesta tropicale più potente registrata quest’anno a livello mondiale, si sta abbattendo sulle coste della Giamaica. ilmessaggero.it scrive
Uragano Melissa, Cuba in allerta dopo l’impatto devastante sulla Giamaica - Evacuazioni di massa, piogge torrenziali e venti record mettono in ginocchio i Caraibi. Si legge su notizie.it