Giamaica l' uragano Melissa allaga le strade di Kingston

29 ott 2025

Strade di Kingston allagate dopo che l’ uragano Melissa ha toccato terra in Giamaica, diventando la tempesta più forte ad aver colpito l’isola caraibica da quando sono stati registrati i primi dati, 174 anni fa. Melissa è stata classificata tempesta di categoria 5 con venti sostenuti di 295 kmh. La tempesta è stata ritenuta responsabile di almeno sette morti nei Caraibi: tre in Giamaica, tre a Haiti e una nella Repubblica Dominicana. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

