Giamaica | autorità valutano danni Melissa mentre uragano si avvicina a Cuba

Kingston, 29 ott. (Adnkronos) - Linee elettriche abbattute, cumuli di detriti e veicoli immersi nell'acqua fangosa. Un video condiviso dalla Jamaican Constabulary Force mostra le autorità locali al lavoro per valutare i danni a Black River, vicino al punto in cui ieri l'uragano Melissa ha toccato terra, diventando una tempesta di categoria 5. Sono stati segnalati danni ingenti in alcune zone di Clarendon, nella Giamaica meridionale, e nella parrocchia sud-occidentale di St. Elizabeth, che era "sott'acqua", ha affermato Desmond McKenzie, vicepresidente del Consiglio per la gestione dei rischi di catastrofe della Giamaica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

