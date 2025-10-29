Giallo interattivo New York 1944

Cataniatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mistero del Diamond Club. Di Andrea Grasso. Regia di Giovanni Grancagnolo. Spettacolo con canzoni dal vivo e soubrette. Un avvincente giallo teatrale interattivo poliziesco ad altissima tensione che vi catapulterà in un famoso night della New York degli anni ’40, il “Diamond Club”. Dietro la. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

