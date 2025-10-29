Giallo interattivo Intrighi a corte

Sabato 8 novembre, ore 21:00 “Intrighi a Corte”. Giallo teatrale interattivo con interrogatorio finale. Secondo appuntamento della rassegna “Novembre in Giallo”. Una serata esclusiva all’insegna del mistero e del divertimento: un thriller avvincente, un nobile casato pieno di segreti e un delitto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

