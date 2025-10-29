Ghiglia a Report | Mai fatto pressioni all’Authority sono pronto a rispondere a Ranucci

“Sì, è vero, Sangiuliano mi ha scritto per inoltrarmi il ricorso che aveva già presentato al Garante. Ma non c’è stata alcuna corsia preferenziale, né tantomeno io ho fatto alcun tipo di pressione. Se l’avessi fatta, sarei davvero uno sfigato, visto che la decisione è arrivata dopo più di un anno.”. Intervistato da Repubblica online Agostino Ghiglia, membro dell’Autorità del Garante della Privacy finito nel mirino di Report, replica alle accuse. La trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci su Rai 3 ha diffuso un video mentre Ghiglia entra nella sede di Fratelli d’Italia il giorno prima della decisione dell’autorità di garanzia di comminare una multa a Rai tre per la diffusione un anno fa dell’audio privato di una conversazione dell’allora ministro della Cultura con la moglie sul caso Boccia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Ghiglia a Report: “Mai fatto pressioni all’Authority, sono pronto a rispondere a Ranucci”

