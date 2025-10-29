Gettare il peso oltre l' ostacolo Intervista a Leonardo Fabbri

Ilfoglio.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha lavorato su se stesso Leonardo Fabbri (tesserato con l’Aeronautica Militare), in generale e dopo quella delusione olimpica di Parigi 2024. Ha imparato ad accettare il proprio fi. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

gettare il peso oltre l ostacolo intervista a leonardo fabbri

© Ilfoglio.it - Gettare il peso oltre l'ostacolo. Intervista a Leonardo Fabbri

Scopri altri approfondimenti

Gettare il peso oltre l'ostacolo. Intervista a Leonardo Fabbri - Sono arrivato a Tokyo con voglia di riscatto, con un fuoco dentro come dopo l’argento di Budapest 2023" ... ilfoglio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Gettare Peso Oltre Ostacolo