Gestiva rifiuti pericolosi e costruzioni abusive | denunciato 37enne
Tempo di lettura: 2 minuti Un’officina abusiva nel cuore del Parco Regionale dei Monti Picentini: è quanto hanno scoperto i Carabinieri della Stazione di Montella insieme ai militari del Nucleo Forestale di Bagnoli Irpino, nel corso di un’operazione mirata al contrasto dei reati ambientali e urbanistici. L’intervento ha portato alla denuncia di un 37enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di una serie di violazioni ambientali, edilizie e paesaggistiche. Durante il controllo, i militari hanno accertato che l’uomo gestiva illegalmente rifiuti speciali e pericolosi, tra cui motori, batterie, pneumatici, filtri e oli esausti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
