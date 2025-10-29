Gerry Scotti chi sono la moglie Gabriella Perino e l’ex Patrizia Grosso madre del figlio Edoardo

Gerry Scotti, volto tra i più amati della televisione italiana, ha attraversato una fase importante della sua vita privata con il matrimonio del 1991 con Patrizia Grosso, da cui è nato l’unico figlio, Edoardo Scotti, nel 1992. Quella unione si è conclusa ufficialmente nel 2009, ma non senza aver lasciato un segno profondo in Gerry: ha raccontato che la fine del matrimonio è stata per lui un dolore durato anni, perché aveva sempre creduto nella famiglia come valore centrale. Oggi Edoardo ha cresciuto la sua carriera lontano dalle luci della ribalta, ma con una forte presenza accanto al padre: un rapporto di complicità, sostegno e fiducia reciproca. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Gerry Scotti, chi sono la moglie Gabriella Perino e l’ex Patrizia Grosso (madre del figlio Edoardo)

Contenuti che potrebbero interessarti

Samira Lui e il bellissimo gesto per Gerry Scotti Vai su Facebook

Milan, Modric sorprende Gerry Scotti e gli regala una sua maglietta - X Vai su X

Patrizia Grosso, ex moglie di Gerry Scotti/ L’addio nel 2009: “Ho sofferto moltissimo” - I due si sono sposati nel 1991 e hanno divorziato poi nel 2009 dopo una grave crisi ... Si legge su ilsussidiario.net

Da Gerry Scotti allo zio Gerry: parabola televisiva di un personaggio che sa parlare al pubblico di ogni età - Stasera a This Is Me si ripercorre la carriera del conduttore della Ruota della Fortuna, un professionista che non è forte solo in tv, ma anche sui social ... Segnala elle.com

Gerry Scotti diventa nonno per la terza volta, ma la partecipazione a un festival gli impedisce di conoscere la nipote - Dopo Virginia e Pietro, poche ore fa è arrivata Olivia, terza figlia di Edoardo Scotti e della moglie ... Lo riporta fanpage.it