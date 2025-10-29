Germano De Luca morto a Oderzo nell' incidente contro un bus carico di studenti aveva la patente scaduta

Era alla guida con la patente scaduta Germano De Luca, l'automobilista morto nell'incidente contro un bus pieno di studenti avvenuto a Oderzo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

