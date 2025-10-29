Germano De Luca morto a Oderzo nell' incidente contro un bus carico di studenti aveva la patente scaduta
Era alla guida con la patente scaduta Germano De Luca, l'automobilista morto nell'incidente contro un bus pieno di studenti avvenuto a Oderzo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Un uomo di 85 anni, Germano De Luca, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Oderzo, in provincia di Treviso. La sua auto si è scontrata con un bus che trasportava una cinquantina di studenti diretti a scuola. L'impatto è stato violento: entrambe l Vai su Facebook
Bus di studenti contro un'auto, Germano De Luca morto a 85 anni. L'automobilista aveva la patente scaduta: mancavano i requisiti per il rinnovo - Germano De Luca, l’automobilista 85enne di Fregona (Treviso) deceduto nell'incidente avvenuto questa mattina, 29 ottobre, tra il suo suv Hyunday e un bus pieno di studenti diretti ... Segnala leggo.it
Schianto tra bus e auto: morto l’85enne Germano De Luca, guidava senza patente - Tragedia a Oderzo: Germano De Luca, 85 anni di Fregona, muore nello schianto contro un bus di studenti. Secondo nordest24.it