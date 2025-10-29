Genova-Roma in aereo costa come Genova-New York Salvini | Inaccettabile

Spostarsi in Liguria è un'impresa quasi impossibile, lo sa anche il ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Matteo Salvini. Che infatti, nel corso del question time alla Camera dei Deputati, ha dato ragione al parlamentare Luca Pastorino (Pd) che puntava il dito contro la situazione difficile. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questo ultimo periodo, da Roma a Genova, i fascistelli di strada, tra intimidazioni e aggressioni, stanno alzando troppo la testa. E questo accade anche a causa dello sdoganamento e le coperture che questo governo gli ha garantito. Oggi a Predappio un mi

Trasporti impossibili in Liguria, Salvini risponde alla denuncia di Pastorino: "Ha ragione" - Botta e risposta alla camera, il deputato Luca Pastorino (Pd): "Non basta darmi ragione, il governo deve intervenire" ... Lo riporta genovatoday.it

Precipita aereo ultraleggero con a bordo due romani, morti allievo e istruttore - Sono entrambi originari della provincia di Roma i due uomini morti dopo che un aereo ultraleggero è precipitato al suolo in Liguria. Riporta romatoday.it

Incidente aereo: il Piper precipitato era appena stato comprato. Sequestrata la documentazione - Era appena stato comprato, di seconda mano, il Piper con cui si sono schiantati Riccardo Muci e Giuseppe Gabbi, morti nell'incidente aereo avvenuto mercoledì pomeriggio a Isola del Cantone (Genova). Segnala romatoday.it