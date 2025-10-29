Genova ragazza accoltella la fidanzata per una dose di cocaina la vittima all' ospedale scopre di essere incinta

Ilgiornaleditalia.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spaccio e consumo di droga hanno fatto da sfondo a un episodio di sangue scoppiato nel centro storico. Secondo la polizia coinvolta anche una terza donna Una donna incinta è stata accoltellata in piazza Santa Fede a Genova. La vittima è una ragazza di 22 anni che è stata colpita all'addome. E. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

genova ragazza accoltella la fidanzata per una dose di cocaina la vittima all ospedale scopre di essere incinta

© Ilgiornaleditalia.it - Genova, ragazza accoltella la fidanzata per una dose di cocaina, la vittima all'ospedale scopre di essere incinta

Leggi anche questi approfondimenti

genova ragazza accoltella fidanzataAccoltella la fidanzata incinta nei vicoli di Genova, fermata una ragazza di 22 anni - Intanto la 22enne è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Galliera dove, fortunatamente, è stato subito accertato che la lama non aveva intaccato il feto. Riporta primocanale.it

genova ragazza accoltella fidanzataRagazza incinta accoltellata all'addome a Genova, è grave: l'aggressione al culmine di una lite per gelosia - Una ragazza incinta di 22 anni è stata accoltellata in strada a Genova durante una lite con una coetanea: è grave in ospedale ... Come scrive virgilio.it

genova ragazza accoltella fidanzataGenova, 22enne incinta accoltellata all’addome da una coetanea al culmine di una lite - La violenta aggressione sarebbe scaturita da una discussione tra due coetanee, entrambe di 22 anni e già conoscenti tra loro ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Genova Ragazza Accoltella Fidanzata