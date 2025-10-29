Genova ragazza accoltella la fidanzata per una dose di cocaina la vittima all' ospedale scopre di essere incinta

Spaccio e consumo di droga hanno fatto da sfondo a un episodio di sangue scoppiato nel centro storico. Secondo la polizia coinvolta anche una terza donna Una donna incinta è stata accoltellata in piazza Santa Fede a Genova. La vittima è una ragazza di 22 anni che è stata colpita all'addome.

Genova - Le condizioni della giovane donna accoltellata ieri pomeriggio in piazza Santa Fede a Genova sono stabili. La ragazza, incinta di circa 10 settimane, ha riportato una ferita superficiale. I medici del pronto soccorso del Galliera confermano che non ci

Accoltella la fidanzata incinta nei vicoli di Genova, fermata una ragazza di 22 anni - Intanto la 22enne è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Galliera dove, fortunatamente, è stato subito accertato che la lama non aveva intaccato il feto.

Ragazza incinta accoltellata all'addome a Genova, è grave: l'aggressione al culmine di una lite per gelosia - Una ragazza incinta di 22 anni è stata accoltellata in strada a Genova durante una lite con una coetanea: è grave in ospedale

Genova, 22enne incinta accoltellata all'addome da una coetanea al culmine di una lite - La violenta aggressione sarebbe scaturita da una discussione tra due coetanee, entrambe di 22 anni e già conoscenti tra loro