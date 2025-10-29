Genova nascondeva due chili di cocaina e riforniva i pusher genovesi ma i vicini chiamano la polizia

L'uomo è stato incastrato dalle indagini della squadra mobile. Teneva la droga in casa dentro buste sottovuoto. Era il punto di riferimento dello spaccio La squadra mobile di Genova ha arrestato un uomo di 28 anni per spaccio. In casa gli agenti gli hanno trovato quasi due chili di cocaina ol. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Genova, nascondeva due chili di cocaina e riforniva i pusher genovesi, ma i vicini chiamano la polizia

