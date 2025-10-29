Genova laboratori analisi in in tilt al San Martino | 200 pazienti in attesa L' ospedale | Problema informatico di una ditta esterna
Pesanti le conseguenze: decine di persone in coda ma molti hanno rinunciato all'appuntamento al Monoblocco. Qualcuno ha minacciato di chiamare i carabinieri del Nas. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
