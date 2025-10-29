Genova laboratori analisi in in tilt al San Martino | 200 pazienti in attesa L' ospedale | Problema informatico di una ditta esterna

Ilsecoloxix.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pesanti le conseguenze: decine di persone in coda ma molti hanno rinunciato all'appuntamento al Monoblocco. Qualcuno ha minacciato di chiamare i carabinieri del Nas. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

genova laboratori analisi in in tilt al san martino 200 pazienti in attesa l ospedale problema informatico di una ditta esterna

© Ilsecoloxix.it - Genova, laboratori analisi in in tilt al San Martino: 200 pazienti in attesa. L'ospedale: “Problema informatico di una ditta esterna"

Leggi anche questi approfondimenti

genova laboratori analisi tiltGenova, laboratori analisi in in tilt al San Martino, l’ospedale: “Problema informatico di una ditta esterna" - Pesanti le conseguenze: decine di persone in coda ma molti hanno rinunciato all'appuntamento al Monoblocco. Riporta ilsecoloxix.it

Genova, ripartito dopo un’ora il laboratorio di analisi dell’ospedale San Martino - Genova – Il lavoro nel laboratorio di analisi dell’ospedale San Martino è ripartito questa mattina dopo circa un’ora di blocco: è la seconda volta dall’inizio dell’anno che si verifica un episodio del ... Riporta ilsecoloxix.it

Porto bloccato e viabilità in tilt: Genova ostaggio dei proPal - Palestina sono tornati in azione, stavolta bloccando il porto di Genova con un blitz iniziato nella prima mattinata di oggi. Lo riporta ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Genova Laboratori Analisi Tilt