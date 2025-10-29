Genova anziano picchiato e rapinato di soldi e collana nell' androne del condominio caccia alla gang
E' successo nel quartiere di Sampierdarena, da tempo in balia delle bande. I carabinieri indagano anche su una rissa dove è rimasto ferito un giovane Aggredito, picchiato e rapinato dei soldi e di una collanina d’oro nell’androne del suo condominio, nel cuore del quartiere di Sampierdarena. È. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Sampierdarena, paura nell’androne. Ottantenne rapinato da coppia di banditi - Genova – Aggredito, picchiato e rapinato dei soldi e di una collanina d’oro nell’androne del suo condominio, in via Caveri, nel cuore di Sampierdarena. Da ilsecoloxix.it