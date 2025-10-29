Genoa Vieira | Non siamo riusciti a reagire ma possiamo ancora cambiare la situazione

29 ott 2025

“Se sento la fiducia della società? Subito dopo la partita per me questa domanda non ha senso. La mia preoccupazione è di provare a vincere la partita, di accettare le critiche. Rispondere ora a questa domanda non fa parte della mia personalità”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

