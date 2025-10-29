Genoa Vieira | Non siamo riusciti a reagire ma possiamo ancora cambiare la situazione
“Se sento la fiducia della società? Subito dopo la partita per me questa domanda non ha senso. La mia preoccupazione è di provare a vincere la partita, di accettare le critiche. Rispondere ora a questa domanda non fa parte della mia personalità”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Patrick Vieira ci riprova: il suo Genoa ha bisogno di trovare al più presto la prima vittoria. Domani sera al Ferraris arriva la Cremonese dell’ex rossoblù Davide Nicola, l’allenatore francese sa che bisogna sbloccarsi per uscire dalla crisi Vai su Facebook
Genoa, Vieira: “Personalità e coraggio, con la Cremonese dobbiamo vincere” - X Vai su X
Genoa, Vieira: “Non siamo riusciti a reagire ma possiamo ancora cambiare la situazione” - Patrick Vieira conferma così l’ennesimo stop di un Grifo ancora a zero vittorie e zero gol segnati al Ferr ... Lo riporta ilsecoloxix.it
Genoa, Vieira: "Abbiamo pagato mentalmente il gol preso dopo tre minuti" - 2 grazie alla doppietta di Bonazzoli, entrambe le reti dell'attaccante grigiorosso su calcio d'angolo. telenord.it scrive
Vieira: "Contento del gruppo Genoa. Futuro? Rispondo così" - Al termine del match contro la Cremonese, il tecnico del Genoa Patrick Vieira è intervenuto in conferenza stampa per commentare la sconfitta in casa per 2- Lo riporta tuttosport.com