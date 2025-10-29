Genoa-Cremonese 0-2 | sprofondo rossoblu

Genovatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È l'ora più buia in casa Genoa, il Grifone perde in casa contro la Cremonese colpito due volte da Bonazzoli all'inizio dei due tempi. La squadra non reagisce alle due reti, viene dominata dalla squadra di Nicola, la crisi e con questo atteggiamento l'ultimo posto in classifica spaventa ancora più. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

