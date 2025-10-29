Gemini sbarca anche su Google TV Streamer e altri device

L'integrazione di Gemini nei vari prodotti di Google è andata aumentando e a breve l'assistente sbarcherà anche su Google TV Streamer L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Gemini sbarca anche su Google TV Streamer e altri device

Approfondisci con queste news

Geotag. . Gemini sbarca sugli smart speaker: un nuovo passo nell’evoluzione dell’AI che rivoluziona il nostro modo di interagire con la tecnologia e apre nuove prospettive per il mondo advertising. #gemini #AI #googlehome #googleads - facebook.com Vai su Facebook

Gemini sbarca anche su Google TV Streamer e altri device - L’obiettivo del colosso di Mountain View è riuscire a garantire un’esperienza ottimizzata per gli schermi di grandi dimensioni ma ad oggi Gemini per Google TV è oggi disponibile solo per la serie TCL ... Lo riporta tuttoandroid.net

Gemini arriva anche su Google TV: il rollout è adesso - Dopo i Pixel e i dispositivi Nest, Gemini è ora in rollout su alcune smart TV con ... Si legge su tecnoandroid.it

Gemini in rollout su alcune Google TV; novità per le app e “nuovo” tema scuro in arrivo - Intanto, l'app dell'assistente accoglie una novità e ne attende un'altra. tuttoandroid.net scrive