GEELY al via il piano di sviluppo del marchio nel mercato nazionale

(Adnkronos) – Geely, uno dei principali gruppi automobilistici globali nel settore dei nuovi veicoli a energia (NEV) e non solo, annuncia ufficialmente il suo ingresso nel mercato italiano. A partire da novembre prenderà il via il piano di sviluppo del marchio nel Paese, in collaborazione con Jameel Motors Italia, distributore ufficiale incaricato di curare la .

