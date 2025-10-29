Gds – Martinez sconvolto non riusciva nemmeno a parlare | l’Inter gli ha affidato uno psicologo

Una tragedia ha sconvolto la mattinata di ieri a Fenegrò, nel Comasco, a pochi passi dal centro sportivo dell’Inter. Il portiere nerazzurro Josep Martinez è infatti indagato per omicidio stradale, dopo un drammatico incidente in cui ha perso la vita Paolo Saibene, un uomo di 81 anni che si trovava a bordo di una carrozzina elettrica a quattro ruote. La Gazzetta dello Sport ha provato a ricostruire ciò che è accaduto. L’incidente è avvenuto poco prima delle 10 di mattina, lungo la Strada Provinciale 32. Secondo le prime ricostruzioni, Saibene avrebbe improvvisamente perso il controllo della carrozzina, spostandosi al centro della carreggiata probabilmente a causa di un malore. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it