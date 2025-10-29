gazzotti la mia opera al museo di chagall

di Marco Pederzoli Da qualche settimana, c’è anche un po’ di Vignola nel prestigioso Museo Chagall di Nizza. La vignolese Simona Gazzotti, infatti, commerciante di professione e artista per vocazione, ha realizzato un’opera a mosaico utilizzando esclusivamente materiali riciclati (in prevalenza tappi di bottiglie di plastica, ma anche scatolette di cibo per cani e gatti per ottenere ad esempio il colore oro), che ora fa bella mostra di sé, appunto, al Museo Chagall di Nizza nella sezione dedicata ai laboratori didattici. "La scultura a mosaico che ho realizzato – spiega Simona – è un gallo ispirato all’opera ’Le Coq Bleu’ di Chagall e intende essere una reinterpretazione tridimensionale del celebre mosaico custodito al Mar – Museo d’Arte della città di Ravenna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

