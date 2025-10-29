Gaza video israeliano mostra Hamas che inscena scoperta resti ostaggi
L’ Associated Press ha analizzato un video diffuso da Israele che accusa Hamas di aver inscenato il ritrovamento dei resti di un ostaggio a Gaza. Il video mostra un sacco bianco per cadaveri gettato fuori da un edificio danneggiato in un’area scavata. Tre uomini mascherati vengono visti seppellire il sacco prima che un macchinario pesante lo trasporti in un’area vicina dove viene seppellito per la seconda volta. Gli uomini poi lo estraggono prima che vengano scattate delle foto del sacco. L’Associated Press ha geolocalizzato il filmato e ne ha confermato la posizione. Non è stata tuttavia in grado di confermare la data o l’ora esatta in cui è stato girato, né se i resti fossero effettivamente all’interno del sacco per cadaveri. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altre letture consigliate
In questi minuti l’esercito israeliano sta bombardando di nuovo Gaza con una violenza inaudita, violando per l’ennesima volta il cessate il fuoco. La strategia è sempre la stessa. Basta una scusa qualsiasi, un pretesto qualunque, una qualunque mossa sbaglia Vai su Facebook
Gaza, video israeliano mostra Hamas che inscena scoperta resti ostaggi - (LaPresse) L'Associated Press ha analizzato un video diffuso da Israele che accusa Hamas di aver inscenato il ritrovamento dei resti di un ostaggio ... Come scrive stream24.ilsole24ore.com
Gaza, oltre 100 morti dopo raid su Striscia. Israele: ripristinato cessate il fuoco. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Gaza, oltre 100 morti dopo raid su Striscia. tg24.sky.it scrive
Gaza, attacchi israeliani: oltre 100 morti, 35 sono bambini. Israele: «Il cessate il fuoco è ripristinato dalle 9» - Il premier israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di effettuare 'raid massicci' su Gaza accusando Hamas di violazione delle intese. Scrive ilmattino.it