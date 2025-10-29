Gaza tregua sotto pressione | Israele colpisce Washington frena
Nella sera del 28 ottobre 2025, la fragile tregua su Gaza vacilla: Benjamin Netanyahu ordina “colpi potenti” sulla Striscia, mentre da Washington JD Vance invita a non parlare di rottura. Tra attese e sirene, le accuse corrono in entrambe le direzioni e il quadro cambia di ora in ora. Le vittime aumentano, i telefoni squillano, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
