Gaza tregua sempre più in bilico | 65 morti nei raid Hamas uccide un soldato israeliano

La fragile tregua tra Israele e Hamas vacilla dopo una nuova escalation di violenza nella Striscia di Gaza. Un soldato israeliano è stato ucciso a Rafah e, in risposta, Tel Aviv ha lanciato una serie di raid che hanno causato almeno 65 morti, secondo fonti locali. Mentre Hamas nega di aver violato il cessate il fuoco, il presidente statunitense Donald Trump tenta di contenere le tensioni, assicurando che la tregua "non è in pericolo" ma giustificando le reazioni israeliane. La situazione resta estremamente tesa sul terreno.

