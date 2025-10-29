Gaza tregua sempre più in bilico | 65 morti nei raid Hamas uccide un soldato israeliano

Ilgiornale.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La fragile tregua tra Israele e Hamas vacilla dopo una nuova escalation di violenza nella Striscia di Gaza. Un soldato israeliano è stato ucciso a Rafah e, in risposta, Tel Aviv ha lanciato una serie di raid che hanno causato almeno 65 morti, secondo fonti locali. Mentre Hamas nega di aver violato il cessate il fuoco, il presidente statunitense Donald Trump tenta di contenere le tensioni, assicurando che la tregua “non è in pericolo” ma giustificando le reazioni israeliane. La situazione resta estremamente tesa sul terreno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

gaza tregua sempre pi249 in bilico 65 morti nei raid hamas uccide un soldato israeliano

© Ilgiornale.it - Gaza, tregua sempre più in bilico: 65 morti nei raid. Hamas uccide un soldato israeliano

Scopri altri approfondimenti

gaza tregua pi249 bilicoScontri e raid: tregua in bilico a Gaza - Un'altra, l'ennesima beffa di Hamas, spinge Israele a «immediati e potenti raid» sulla Striscia di Gaza, facendo temere per la tenuta del cessate il fuoco entrato in vigore il 10 ottobre, anche se il ... ilgiornale.it scrive

gaza tregua pi249 bilicoGaza, tregua in bilico tra Israele-Hamas. IDF lancia nuovo attacco d’artiglieria nel centro della Striscia - Oggi visita dell'inviato speciale Usa Steve Witkoff e del collega consigliere di Donald Trump, Jared Kushner in Israele mentre la tregua tra le parti è ... Riporta fanpage.it

gaza tregua pi249 bilicoNetanyahu ordina all'esercito israeliano massicci raid immediati su Gaza. Il governo: violazione della tregua da parte di Hamas - Israele accusa Hamas di aver violato ripetutamente gli accordi previsti dalla tregua (e Hamas accusa Israele). Scrive corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Tregua Pi249 Bilico