Gaza tregua fragile | raid nella notte Washington invita alla calma
Nella notte la Striscia ha vissuto nuove ore di paura. La Protezione civile di Gaza parla di almeno cinquanta morti dopo i raid, mentre Israele accusa Hamas di aver violato la tregua. Da Washington arrivano rassicurazioni: per Donald Trump il cessate il fuoco non è in pericolo. Ma il terreno racconta una quiete a intermittenza. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
