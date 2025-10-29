Gaza tornata in vigore la tregua ma salgono a 81 i morti nei raid su Rafah
Hamas nega ogni coinvolgimento in una presunta violazione della tregua. Il gruppo sostiene di non essere coinvolto nell'agguato che ieri ha portato alla morte di un soldato israeliano e che avrebbe convinto Netanyahu a riprendere i bombardamenti. Al contrario, i miliziani hanno sostenuto che l'unica vera violazione dell'accordo di pace è stato lo stesso raid che si è verificato nella serata di ieri. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
