Hamas nega ogni coinvolgimento in una presunta violazione della tregua. Il gruppo sostiene di non essere coinvolto nell'agguato che ieri ha portato alla morte di un soldato israeliano e che avrebbe convinto Netanyahu a riprendere i bombardamenti. Al contrario, i miliziani hanno sostenuto che l'unica vera violazione dell'accordo di pace è stato lo stesso raid che si è verificato nella serata di ieri. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Gaza, tornata in vigore la tregua ma salgono a 81 i morti nei raid su Rafah