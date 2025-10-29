Gaza Sudan e Haiti | Medici Senza Frontiere nei luoghi feriti dalla guerra
“Il nostro impegno si articola in una duplice missione: da una parte diamo risposte alle situazioni di emergenza nelle crisi umanitarie e dall’altra portiamo la testimonianza del nostro operato e di cosa accade nel mondo”. Così il dottor Stefano Di Carlo, direttore generale di Medici Senza Frontiere Italia, illustra le attività svolte da questa organizzazione che fornisce soccorso medico e assistenza a popolazioni in zone di conflitto, epidemie, disastri naturali o esclusione sanitaria. Venerdì 31 ottobre alle 21 alla Sala Piatti, a Bergamo, parteciperà a una serata di musica e solidarietà in cui si terrà un concerto di chitarre e mandolini dell’Orchestra Estudiantina con finalità di sensibilizzazione e raccolta fondi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Sudan, la guerra più dimenticata È la crisi umanitaria più grave al mondo, con un numero di sfollati superiore a Gaza e Ucraina messi insieme, 12 milioni di sfollati (prevalentemente in Chad) e 25 milioni di persone che soffrono la fame, ci ricorda Alda Cappell - facebook.com Vai su Facebook
1. Per chi ha scoperto oggi il Sudan: Gaza-Sudan sono parte della stessa equazione. x.com/lorenzokamel/s… 2. Solo una minoranza sosteneva Hamas: x.com/lorenzokamel/s… 3. Hamas non viene da Marte: x.com/lorenzokamel/s… 4. Inizia molto prima del '4 - X Vai su X
Gaza, la carestia e i prezzi della farina alle stelle: “Quadruplicati donne incinte e bambini malnutriti. La consegna di aiuti? Una trappola letale” - Roma, 25 luglio 2025 – Mentre prosegue il dialogo sul cessate il fuoco tra Israele e Hamas, la crisi umanitaria nella Striscia diventa sempre più complicata. Riporta quotidiano.net
Chirurga anconetana sotto le bombe, a Gaza con Medici senza Frontiere: “Gli occhi riconoscono il dolore” - Federica Iezzi, dottoressa in servizio da anni nel reparto di cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale regionale di Torrette, ... ilrestodelcarlino.it scrive
Allarme ONU: la fame nel mondo aumenterà nei prossimi mesi - Le agenzie alimentari delle Nazioni Unite hanno avvertito oggi del peggioramento dei livelli di fame nei prossimi sette mesi in molte parti del mondo: Gaza, Sudan, Sud Sudan, Mali e Haiti i paesi che ... Secondo rainews.it