Gaza Sudan e Haiti | Medici Senza Frontiere nei luoghi feriti dalla guerra

“Il nostro impegno si articola in una duplice missione: da una parte diamo risposte alle situazioni di emergenza nelle crisi umanitarie e dall’altra portiamo la testimonianza del nostro operato e di cosa accade nel mondo”. Così il dottor Stefano Di Carlo, direttore generale di Medici Senza Frontiere Italia, illustra le attività svolte da questa organizzazione che fornisce soccorso medico e assistenza a popolazioni in zone di conflitto, epidemie, disastri naturali o esclusione sanitaria. Venerdì 31 ottobre alle 21 alla Sala Piatti, a Bergamo, parteciperà a una serata di musica e solidarietà in cui si terrà un concerto di chitarre e mandolini dell’Orchestra Estudiantina con finalità di sensibilizzazione e raccolta fondi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

