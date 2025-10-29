Gaza ondata di attacchi israeliani dopo l' ordine di Netanyahu | Trump | Il cessate il fuoco a Gaza non è a rischio

Tgcom24.mediaset.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vance: "Tregua tiene, la pace resisterà nonostante le scaramucce". Appello del Papa: "Basta guerre, il mondo ha sete di pace". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

gaza ondata attacchi israelianiGaza, ondata di attacchi israeliani dopo l'ordine di Netanyahu | Vance: "Cessate il fuoco tiene, pace resisterà nonostante le scaramucce" - Il premier israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di effettuare 'raid massicci' sulla Striscia accusando Hamas di violazione delle intese dopo che i milizia ... Secondo msn.com

